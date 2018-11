Facebook cria guia de Lisboa com as comunidades da rede

É a primeira vez que o Facebook apresenta um produto exclusivo para Portugal. Guia oferece uma visão alfacinha que vai da tradição dos bairros à nova cidade tecnológica.

O Facebook foi contaminado pelo entusiasmo que Lisboa está a suscitar um pouco por toda a parte. A prova está no guia da cidade que a multinacional norte-americana lança nesta quarta-feira, reunindo recomendações de utilizadores que vivem em Lisboa e que criaram grupos na rede social para debaterem e pugnarem por causas e interesses comuns.

O prémio de Melhor Cidade Destino da Europa, atribuído a Lisboa pelos World Travel Awards em Junho deste ano, deram o empurrão que faltava – nunca o Facebook tinha investido num projecto dedicado a Portugal (ou que pelo menos começasse aqui).

Reunindo 25 páginas e grupos de lisboetas na rede, o Facebook elaborou “um guia que reflecte toda a riqueza cultural tradicional de Lisboa e de locais inovadores, onde a cidade prospera, exprimindo uma combinação perfeita de tradições, bem como da inovação cosmopolita e tecnológica”. Todas as recomendações foram escritas pelos dinamizadores desses espaços.

A riqueza da vida em Lisboa está lá retratada: os bairros tradicionais, a gastronomia local, a cultura e a história de Lisboa, e depois os bairros emergentes, a gastronomia de todo o mundo (que é o tema da Time Out Lisboa esta semana), os movimentos artísticos que desafiam a cidade, a criatividade, a tecnologia e a busca pela vida saudável de muitos lisboetas.

O guia está disponível em português e em inglês – facto a que não é alheio o crescimento médio de 10,6% no número de turistas, entre 2009 e 2017, e o segundo lugar no Global Destination Cities Index, da Mastercard, no ranking das cidades europeias a visitar. Além da versão online, tem uma edição em papel que foi revelada no Terreiro do Paço.

O lançamento foi feito no Lisbon Story Centre, com um painel composto por três dos utilizadores alfacinhas que participaram na elaboração do guia: Helena Aguiar, que organiza roteiros pela cidade e gere o Conta-me Histórias, Lisboa, onde partilha os seus achados; João Guerreiro, que lutou Pela Reactivação do Eléctrico 24; e André Rodrigues Lopes, do grupo Startup Portugal, onde se discute inovação e o momento criativo da cidade.

No mesmo local, fica por alguns dias (até 25 de Novembro) uma exposição de fotografia que reúne 15 retratos dos membros das comunidades que contribuíram para o guia.

