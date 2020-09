Fado chega às paredes do Hard Rock Cafe Lisboa com vestido de Ana Moura

A fadista portuguesa doou ao Hard Rock Cafe Lisboa o vestido que a acompanhou nos concertos de apresentação do álbum Desfado, nos Coliseus do Porto e Lisboa, em 2013.

Esta terça-feira foi apresentada a mais recente peça da colecção de memorabilia do Hard Rock Cafe Lisboa. Um vestido de Ana Moura, criado pela designer portuense Katty Xiomara, pode ser apreciado quase à entrada do Hard Rock, que também guarda peças doadas pelos Xutos & Pontapés, Moonspell, Rui Veloso, U2, Elvis Presley, Madonna, Prince, Elton John, Shakira, Justin Timberlake ou Jimi Hendrix. Nos 186 Hard Rock Cafes espalhados pelo mundo já são mais de 83 mil as peças que compõem a maior coleção do planeta de memorabilia.

Ana Moura consegue ainda o feito de ser a primeira mulher portuguesa a doar memorabilia ao Hard Rock Cafe, um processo que começou em 2018 com um convite à fadista para a doação de uma peça, em homenagem à artista e também ao fado, declarado Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2011. “O vestido faz parte de um dos tours mais importantes da minha vida, do Desfado. Passei por todos os continentes, foi um disco bem recebido em todo o mundo”, lembrou Ana Moura durante a apresentação da peça no Hard Rock Cafe Lisboa, sublinhando a importância daquele que foi o disco mais vendido na última década em Portugal, tendo arrecadado seis discos de platina.

Até ao final de Outubro, pode ainda ver no Hard Rock Cafe a colecção de jóias Ana Moura x Portugal Jewels, inspirada na ourivesaria tradicional portuguesa e no Escudo português. Uma colecção solidária, já que 20% do valor de cada peça reverte a favor do fundo de emergência cultural “Solidariedade com a Cultura”, destinado a todos os profissionais do sector artístico. Um fundo criado pela Audiogest (associação que representa produtores musicais), GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), GEDIPE (Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais) e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O Hard Rock Cafe Lisboa está aberto com horário limitado, todos os dias das 12.00 e 00.00 (Rock Shop das 10.00 às 20.00) e na próxima sexta-feira, 2 de Outubro, apresenta outra novidade, mas ao ar livre: é o dia de inauguração da nova esplanada que está a ser montada no passeio junto à entrada.

