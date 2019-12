Faith No More confirmados no NOS Alive

Dez anos depois, a banda norte-americana regressa a Portugal para apresentar Sol Invictus e tocar clássicos. Sobe ao palco principal do festival a 10 de Julho.

Depois das confirmações de Billie Eilish, Cage The Elephant, Anderson .Paak & The Free Nationals e Taylor Swift, os Faith No More juntam-se ao cartaz do NOS Alive, que acontece de 9 a 11 de Julho. A banda norte-americana toca no Passeio Maritímo de Algés no segundo dia do festival.

O último concerto da banda de Mike Bordin, Roddy Bottum, Bill Gould, John Hudson e Mike Patton foi há dez anos, precisamente no NOS Alive.

Sol Invictus, o último álbum do grupo, foi bem recebido pela crítica internacional, com a Rolling Stone a intitulá-lo de “triunfante”.

Alt-j, Caribou, Da Weasel, Haim, Khalid e Wolf Parade são outras das confirmações já anunciadas para Julho do próximo ano.

+ Concertos em Lisboa em Dezembro