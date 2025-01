Falso alarme: os Rolling Stones não vão dar concerto em Lisboa

Os Rolling Stones não tocam em Portugal há 11 anos e, pelo vistos, esse número vai aumentar. Depois de há sete dias ter noticiado que a lendária banda britânica viria a Lisboa já este ano, a 20 de Maio, a Blitz publicou esta quinta-feira uma actualização que vai com certeza desapontar os fãs: a aguardada tour europeia, que daria seguimento à dos EUA, no ano passado, não vai acontecer.

Apesar de a ideia de uma manga europeia da Hackney Diamonds Tour estar a circular há várias semanas (o próprio Ronnie Wood o aventou aos microfones da BBC Radio), nem os Rolling Stones nem qualquer representante ou promotor a anunciaram oficialmente. A Blitz escreve, no entanto, que a decisão de não avançar se deveu a dificuldades logísticas, em particular na produção do concerto no Estádio Olímpico de Barcelona e no Estádio da Luz, espaços que iam receber as três primeiras datas da digressão. Não estará em causa nenhum problema de saúde dos músicos.

Contactado pela Time Out, Álvaro Ramos, fundador da Ritmos e Blues, que foi adquirida pela Live Nation – produtora internacional de eventos ao vivo, responsável pelos concertos dos Rolling Stones –, afirma que não pretende tecer qualquer comentário sobre esta notícia, uma vez que nunca houve um anúncio oficial sobre esta digressão por parte desta organização.

A última vez que a banda de “You Can't Always Get What You Want” e “(I Can't Get No) Satisfaction” esteve em Portugal foi no Rock in Rio Lisboa, em 2014. A primeira vez aconteceu em 1990, no Estádio José Alvalade, seguida de outro no mesmo local, em 1995. Depois, tocaram no Estádio Cidade de Coimbra, em 2003, no Estádio do Dragão, no Porto, em 2006, e no Estádio Alvalade XXI, em 2007.

