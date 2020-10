Fantasma da Ópera à luz das velas está a chegar a Lisboa

O Candlelight, evento de música clássica à luz das velas, está de volta com uma nova proposta cultural para este Outono: ouvir o Fantasma da Ópera no idílico Páteo Tristão da Cunha, no Palácio de Xabregas, nos dias 27 e 29 de Outubro e 14 de Novembro. Com duas sessões por noite, às 19.45 e às 21.30, o espectáculo promete aliar as famosas músicas de Andrew Lloyd Webber ao romance e ao mistério.

Num ambiente verdadeiramente intimista, poderá ouvir a Orquestra Lusitanus, dirigida pelo Maestro Carlos Gonçalves, mas também Loren Geeting, que tem interpretado o Fantasma em várias produções, e Beatriz dos Santos Ventura, soprano do Coro Gulbenkian, que dará voz a Christine.

Do repertório que será apresentado constam canções como The Music of The Night, Angel of Music, Wishing You Were Somehow Here Again, The Phantom Of the Opera e o popular dueto Sing For Me.

O concerto tem duração de uma hora, com abertura de porta 40 minutos antes do início. Os bilhetes, já à venda online, custam entre 15€ (zona de visibilidade média) e 40€ (melhor visibilidade).

Páteo do Palácio de Xabregas. Rua de Xabregas. Ter (27 de Outubro), Qui (29 de Outubro) e Sáb (14 de Novembro) 19.45 e 21.30. 15€-40€.

