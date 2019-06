Farès passa a abrir ao fim-de-semana para um brunch do Médio Oriente

Com o mote “brunch não é só panquecas”, o restaurante-bar do Cais do Sodré que até agora só abria a partir das 18.00, vai lançar este sábado, dia 15, um menu de brunch com sabores do Médio Oriente.

O brunch do Farès vai chegar num tabuleiro de metal e inclui vários mezze e duas bebidas, tudo preparado com ingredientes frescos e com muitas escolhas difíceis para tomar, mas sempre com o preço fixo de 16€.

Primeiro escolhe o hummus cremoso que quer: com grão de bico torrado com tahini, com alcachofras marinadas com chili e salsa, com um refogado de pá de borrego ou com o topping do dia. Depois pode optar entre queijo halloumi crocante, labneh caseiro com tomates cherry ou beterraba fresca, e juntar mais dois acompanhamentos, o carpaccio de beringela com romã e tahini, a batata doce com queijo feta e ervas frescas ou a salada fattoush. Tem ainda direito a falafels ou espetada kefta e todos os menus incluem ovos turcos e pão pita.

Para beber pode escolher duas bebidas, entre o latte de cardamomo frio, café, chá frio de menta, sumo detox de pepino e lima ou o cocktail orange blossom fizz. À parte, pode acrescentar a mimosa de hibiscos (mais 2€) ou o bloody mary de beterraba (mais 2€) e ser guloso e pedir também o crème brulée de laranja (4,50€) ou o fondant de chocolate (5,50€).

O brunch vai estar disponível aos sábados e domingos entre as 11.00 e as 15.00.

Rua de São Paulo, 200 (Cais do Sodré).

