Fãs de cabidela, eis a agenda dos jantares onde o prato rei

Pela ordem!, proclama-se em uníssono, depois de um grande repasto à volta de uma cabidela e das suas variadas interpretações, de copo de mão e em comunhão. Tem sido assim desde 2016, quando Paulo Amado, director das Edições do Gosto, criou a Ordem da Cabidela como forma de celebrar este prato tradicional, e assim continuará este ano com mais seis jantares especiais em que vários chefs partilham a cozinha para daí nascer um menu único. Alexandre Silva dá o tiro de partida no Emme, o restaurante do Immerso Hotel Ericeira.

Marcado para o dia 3 de Abril, Alexandre Silva (com uma estrela no LOCO) receberá na Ericeira, onde faz consultadoria, Noélia Jerónimo, do Noélia, em Tavira, Bernardo Agrela, que criou o projecto Frangos do Além, e Joana Guimarães, da Terço do Meio – Sourdough Bakery & Café, na Ericeira, além de João Silva, o chef residente do Emme. O menu andará todo à volta deste prato tradicional, não tendo necessariamente de meter arroz e sangue em tudo. Na verdade, destacam-se habitualmente diversas interpretações de uma cabidela, pratos vegetarianos incluídos.

O menu (80€, com bebidas) é revelado dias antes do jantar e todos aqueles que participarem tornar-se-ão Cavaleiros da Ordem da Cabidela, depois de um simples ritual de entronização em que recebem uma pena prateada num colar vermelho.

“A Ordem da Cabidela é uma celebração da gastronomia. Já somos mais de um milhar de pessoas a aceitar a cabidela como metáfora e a participar nestes momentos únicos, onde diferentes chefs se juntam para partilhar boa comida, criatividade e diversão", escreve em comunicado Paulo Amado.

A rota das festividades seguirá em Maio, mais precisamente no dia 14, para Tavira, com João Viegas do Mesa Farta como anfitrião – os convidados desta noite ainda não foram revelados. Logo depois, a 16 de Maio, está marcado um evento diferente, com a Ordem da Cabidela a integrar o Festival do Arroz Carolino, em Samora Correia.

Segue-se uma pausa e o regresso dos jantares acontece a 11 de Setembro, na Figueira da Foz, no Olaias de Mónica Gomes. No dia 16 de Outubro, grita-se “Pela Ordem!” no Cellarium, de Gonçalo Queirózm, em Évora. Por fim, em Novembro, no dia 13, Bertílio Gomes abre as portas da Taberna Albricoque à Ordem, que se despede a 26 do mesmo mês, no Restaurante Brasão, em Felgueiras, com António Carvalho como mestre-de-cerimónias. Para cada data, novos chefs convidados e novos menus serão apresentados.

