Fãs de Pessoa: a mítica revista "Persona" está de volta

A icónica revista pessoana regressa numa caixa especial de colecção pelas mãos da Tinta-da-China. O lançamento é no dia 21 de Fevereiro, na Casa Fernando Pessoa.

Durante quase dez anos, Persona não só acompanhou o complexo processo de edição do Livro do Desassossego, como reuniu notícias, ensaios e inéditos do poeta lisboeta – que, homem não de sete mas de uma dúzia de ofícios, foi também filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e até comentador político.

Com chancela da Tinta-da-China, a edição fac-similada de Persona – fundada pelo extinto Centro de Estudos Pessoanos e pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pouco depois do 25 de Abril de 1974 – é composta por 12 números, originalmente publicados entre 1977 e 1985. Inclui ainda um caderno original, com textos do poeta Arnaldo Saraiva e do professor universitário Jerónimo Pizarro, que diz ter sido a revista a “primeira introdução crítica a Pessoa”.

De entrada livre, a apresentação da caixa de colecção (58,41€-64.90€) – que chega às livrarias a 8 de Fevereiro – acontece a 21 de Fevereiro, às 18.00, na Casa Fernando Pessoa.

