Fãs do terror, uni-vos na nova casa do streaming: o FilmTwist

Todos os meses, dez novos filmes – de terror, thrillers, de ficção científica e fantasia. É com esta premissa que a plataforma chega ao mercado do streaming português.

O leque de escolhas no que ao streaming diz respeito continua a alargar-se. Portugal tem, a partir desta terça-feira, 12 de Abril, mais uma plataforma com que se entreter: chama-se FilmTwist, é uma iniciativa nacional, e promete dedicar-se como nenhuma outra ao cinema de terror, ao cinema fantástico, ao thriller e à ficção científica, inclusive títulos de culto e por estrear no nosso circuito.

Para o lançamento, o catálogo tem uma oferta de mais de 100 filmes, entre os quais se destacam quatro que nunca vimos por cá: Slapface – Amizade Perigosa (2021), do norte-americano Jeremiah Kipp; Psycho Goreman (2020), do canadiano Steven Kostanski; Vem ao Papá (2019), do neozelandês Ant Timpson, com Elijah Wood; e Turbo Kid (2015), do trio canadiano RKSS. Segundo o comunicado que dá conta do arranque do FilmTwist, estes filmes “são da plataforma durante alguns meses”.

A mesma nota adianta que serão adicionados ao catálogo “mais de dez títulos, incluindo alguns inéditos exclusivos”, mensalmente. E que há uma campanha de lançamento a decorrer neste primeiro mês: até 13 de Maio, quem fizer a assinatura mensal, que será de 5,99€, pagará 4,99€ (válido por 36 meses, “desde que a subscrição se mantenha activa com um método de pagamento actualizado”). O valor anual é de 59,90€, e nenhuma das modalidades tem fidelização.

Para já, o FilmTwist só está disponível no browser, no site da plataforma, o que não impede o acesso através de telemóvel ou tablet – e é possível usar dois dispositivos em simultâneo. A expectativa é que aplicações iOS e Android estejam nas respectivas lojas “num futuro próximo”.

+ Onze filmes fantásticos e de terror que ganharam Óscares

+ Os 100 melhores filmes de ficção científica de sempre