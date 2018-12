FashionDeli regressa com mais um mercado criativo para comprar nacional

E porque o momento mais festivo do ano pede celebrações especiais, o FashionDeli está de regresso, desta vez no Second Home Lisboa.

Com data marcada para dia 14 de Dezembro, este colectivo criado em 2017 procura, mais uma vez, mostrar o trabalho de vários designers, criativos e artistas, enquanto lhe proporciona uma oportunidade de comprar prendas 100% nacionais e sustentáveis.

Desta vez, o mercado pop-up do colectivo de designers vai rumar ao primeiro andar do Time Out Market e assentar arraiais no Second Home, um espaço de cowork dedicado à indústria criativa, habitualmente só aberto a membros.

Aqui poderá conhecer e adquirir o trabalho de vários criadores portugueses que se dedicam à moda, joalharia, acessórios, home decor ou cosmética. Entre as marcas presentes poderá encontrar Alexandra Moura, ANTIFLOP, Jolie Su, Manjerica, Benamôr, Nomad Goods, entre muitas outras.

Conte com um ambiente descontraído, com muita música e um bar com vinho quente.

Por isso já sabe, reserve o dia e aproveite a oportunidade de comprar produtos sustentáveis directamente ao criador, enquanto celebra o talento nacional.

Se, no entanto, estiver mais interessado em expor o seu trabalho do que comprar, também o pode fazer. Só tem de contactar a organização da FashionDeli através do e-mail info@fashiondeli.pt

Time Out Market, Avenida 24 de Julho. 966 264 000. 14 Dezembro, 16.00-22.00

