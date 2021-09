Fauna & Flora chega à Linha com panquecas e vista para o mar

O restaurante de pequenos-almoços, brunches, almoços e brinners, com duas casas em Lisboa, tem um novo espaço cheio de plantas – e de pinta – em São Pedro do Estoril.

Depois da Madragoa, em 2017, e dos Anjos, em 2019, o Fauna & Flora chegou à Linha de Cascais, mais concretamente a São Pedro do Estoril. Na carta não faltam as panquecas, bowls e smoothies que deram fama à marca em Lisboa; e o espaço, à imagem dos irmãos mais velhos, tem plantas por todo o lado: penduradas no tecto, em enormes vasos no chão, nas molduras das janelas ou em cima de escadotes. Aqui, porém, há uma coisa que não há em mais lado nenhum – vista para o mar.

"Já tínhamos muita vontade de expandir para zonas fora do centro da cidade. E a Linha foi de encontro ao que procurávamos e ao nosso público. Tínhamos muitos clientes que vinham de Cascais e de Oeiras e que pediam para abrirmos aqui", conta Joana Faria, uma das sócias. "Depois surgiu o espaço, com uma relação perfeita entre interior e exterior, vista para o mar com árvores pelo meio. Quando o nosso sócio o encontrou, disse-nos: 'Temos aqui uma pérola'!"

Na sala ampla há mesas redondas, quadradas e rectangulares para grupos de todos os tamanhos e os enormes janelões estão completamente abertos para a esplanada. "Antes era um prédio de escritórios, mas tinha tanto potencial para um restaurante. Não restaram dúvidas que tinha de ser aqui", continua Joana.

A carta é igual à dos outros Fauna & Flora e inclui os bagels, a mais recente adição da marca. Há desde os mais simples, como o de salmão (7€), com ricota, tomate seco, alface e pickle de pepino, aos mais elaborados, como o Teriyaki Beef (7€), com picadinho de vaca e teriyaki, abacate, cebola crispy e rúcula – sem esquecer os doces, como o Peanut & Chocobana (7€), com manteiga de amendoim, banana, creme de chocolate, amendoins caramelizados e pedaços de chocolate.

A grande novidade é a reposição da panqueca Tropicália (6,50€), com creme de côco, creme de manga, ananás confitado em calda de hortelã e limão, farofa ácida de mandioca e lascas de côco torrado.

Para acompanhar há sumos e smoothies (incluindo os do dia, a 3€, com fruta da época), shots de energia, como o Boost (2€), com gengibre, limão e curcuma, e bebidas quentes, mas também cocktails e sangrias para animar – destaque para a de mojito (9€/copo, 19,50€/jarro).

O Fauna & Flora Estoril junta-se assim a um conjunto de espaços que tem revitalizado e animado o bairro de São Pedro do Estoril: o castiço Boteco da Linha com os seus petiscos, o animado Paco Bigodes, com filas para as melhores especialidades mexicanas da zona, ou a tradicional Aurora, uma mercearia à antiga que a bartender Constança Raposo Cordeiro abriu em pleno confinamento. "Tem sido bem giro. Temos óptimos vizinhos e estamos overwhelmed com a reacção das pessoas. Estamos cheios praticamente todos os dias desde que abrimos, já ganhámos clientes diários... Está a superar qualquer expectativa", remata Joana. O restaurante só aceita reservas durante a semana. Ao fim-de-semana é preciso esperar um bocadinho por mesa, mas há bancos na rua, rodeados de plantas, para o efeito.

Fauna & Flora Estoril. Rua Sacadura Cabral 24 A, São Pedro do Estoril. Todos os dias 09.00-19.00

