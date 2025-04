Fechado para obras, Museu Gulbenkian expõe as suas melhores peças no edifício do lado

Estas peças são boas demais para ficarem guardadas, mesmo que seja apenas por algum tempo. Fechado para obras até Julho do próximo ano, o Museu Gulbenkian leva, a partir de 12 de Abril, mais de 300 peças emblemáticas da colecção para uma das galerias do Edifício Sede – na outra, continua a poder visitar a exposição "Arte Britânica – Ponto de Fuga".

"Coincidindo com o 70.º aniversário da morte de Calouste Gulbenkian (1869-1955), a exposição não procura recriar o museu encerrado, mas usa o conceito de exposição temporária para explorar um caminho que a museografia das galerias permanentes não permite", lê-se no comunicado. Afinal, são milénios de história e uma viagem em jeito de "narrativa retrospectiva", com especial atenção "às afinidades formais entre objectos díspares, seguramente mais próxima dos critérios que norteariam a apresentação no palacete parisiense do coleccionador".

Conte com um percurso que começa no século e que recua até à Antiguidade, numa amostra da colecção que sublinha o ecletismo de Calouste Gulbenkian. Arte chinesa, Idade Média, arte islâmica e pintura europeia são alguns dos núcleos representados, sem esquecer a joalharia de René Lalique ou obras-primas da pintura do século XIX – caso de As Bolas de Sabão de Manet ou de Retrato de Henri Michel-Lévy de Degas –, ou mesmo Flora, escultura de Jean-Baptiste Carpeaux.

A exposição "Colecção Gulbenkian. Grandes Obras" termina com a apresentação inédita do conteúdo do cofre-forte do coleccionador, onde encontramos exemplares de joalharia, mas também caixas de cigarros e valiosos manuscritos, entre outras peças.

Há ainda um programa de visitas com conservadores e convidados. Tome nota: As Pedras Preciosas nos anos 1920-30, com Rui Galopim de Carvalho (12 Abr); O Cofre do Coleccionador, com Vera Mariz (31 Mai); O Luxo Déco: da Cigarreira ao Livro Ilustrado, com Ana Maria Campino e André Afonso (28 Jun); Laca e Déco: a Excelência do Artista Jean Dunand, com Ana Maria Campino e Rui Xavier (12 Jul); sempre às 16.00. A partir de 12 de Abril e até 26 de Julho, conte ainda com oficinas para os mais pequenos, sempre aos sábados. Pode consultar a programação completa no site do museu.

Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha). Qua-Seg 10.00-18.00 (Sáb 10.00-21.00). 8€

