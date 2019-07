Fechou o SuperFrutas Almeidas das Avenidas Novas

Estava há cerca de 50 anos na Avenida António Augusto de Aguiar e era uma das lojas mais antigas e emblemáticas da zona das Avenidas Novas. O SuperFrutas Almeidas, onde se podia comprar fruta fresca, beber sumos naturais, comer saladas, tostas, saladas de frutas e os famosos gelados em espiral Bévita, fechou as portas.

Já há bastante tempo que o SuperFrutas Almeidas não estava ligado à família Almeida (o fundador era pai de Tó Zé Almeida, baterista de vários grupos de rock nos anos 70 e 80, nomeadamente os Tantra e os Heróis do Mar), que o criou há várias décadas, e cujas primeiras lojas foram a da Avenida de Roma, ainda a funcionar, e a da Avenida do Brasil, que já fechou. Existe também outra loja em Cascais.

Quando abriu, nos anos 60 do século passado, o SuperFrutas Almeidas chegou a ter um pequeno lago com peixes vermelhos, que desapareceria numa remodelação feita na loja. Os pastéis de massa tenra e o bolo de morango eram dois dos petiscos mais apetecidos e ali vendidos. Continuam a ser confeccionados nos estabelecimentos da Avenida de Roma e de Cascais.

Mais recentemente, abriram no Centro Comercial Saldanha Residence e na Rua Pedro Nunes, junto à Maternidade Alfredo da Costa, duas lojas denominadas Frutalmeidas (a primeira destas também já fechou). Embora tenham um nome semelhante, o mesmo conceito e vendam alguns dos seus produtos mais característicos, não estão relacionadas com as originais.

