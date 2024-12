Feia Parangona: uma feira de ilustração e artes gráficas, com música ao cair da noite

Os dois eventos existiam, até agora, separadamente. De um lado, a Feia, dedicada às artes musicais e sonoras, que teve a primeira edição em Junho de 2021. Do outro, a Parangona, evento que nasceu no final desse mesmo ano e que reúne ilustradores e artistas gráficos. Pela primeira vez, as duas juntam-se num único evento, marcado para o próximo fim-de-semana, de 6 a 8 de Dezembro, entre o Mercado de Arroios e as Damas. Durante esses dias, ambas vão pisar um território comum, o da auto-edição.

A Feia Parangona estará dividida em dois eixos de programação – as artes gráficas, que vão ocupar algumas das bancas do mercado, durante os três dias, e a música, com quase 40 actuações de DJs e músicos associados, que terão lugar em Arroios e, já à noite, nas Damas, que surge como palco do evento na sexta-feira e no sábado, a partir das 23.00.

Quanto às artes gráficas, serão mais de uma centena os editores presentes na feira, plataformas de divulgação de diferentes autores desta área. Entre eles estarão Inês Viegas Oliveira e Matilde Basto, responsáveis criativas pelo cartaz e pelo programa do evento, respectivamente.

Durante a tarde, nos três dias, o Mercado de Arroios recebe vários projectos de auto-edição musical e sonora, entre eles Gigantic (Sex 20.00), Música para um Crematório (Sáb 17.00) ou Desistance (Dom 18.00). Pelo meio, haverá também workshops a acontecer. No sábado, Mariana Pinho e Miguel Simão ensinam a construir um sintetizador caseiro. Domingo, há workshop de desenho com Mariana Malhão e ainda uma outra sessão dedicada à poesia visual com Catarina Real.

Rua Ângela Pinto, 40D (Arroios). Sex 18.00-21.00, Sáb 12.00-20.00, Dom 12.00-18.00. Entrada livre

