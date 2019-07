Feira Alternativa regressa a Alvalade com actividades dedicadas ao bem-estar

A Feira Alternativa regressa à cidade em Setembro. Durante três dias, o Parque de Jogos 1.º de Maio do INATEL será o palco de um dos maiores eventos de terapias alternativas. Os bilhetes já estão à venda.

A 15.ª edição da Feira Alternativa ‒ Festival de Bem-Estar vai decorrer de 6 a 8 de Setembro, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Alvalade. As portas abrem sexta-feira, prologando-se fim-de-semana adentro, com palestras, showcookings e mais de uma centena de expositores, entre alimentação, artesanato, cosmética, saúde e terapias complementares.

Entre as muitas actividades planeadas, destaca-se a construção de uma mandala humana, no sábado, 7 de Setembro, pelas 15.30. No dia seguinte, 8 de Setembro, pode contar, por exemplo, com uma palestra e mensagem de paz de René Meyer, que tem apoiado países em desenvolvimento através da criação de “centros humanitários livres”, que combinam as técnicas da medicina tradicional com a medicina emocional e as terapias complementares.

Pode ainda contar com a presença, por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Naturologia, do cowork de terapeutas Be.live, da Ascenção Edições e da empresa Aromáticas Vivas.

A programação completa ainda não está disponível, mas os bilhetes diários (6€) e o passe de três dias (10€) já estão à venda online e em todos os pontos de venda Ticketline.

Parque de Jogos 1.º de Maio. Avenida Rio de Janeiro (Alvalade). Sex 15.00-23.00, Sáb 10.00-23.00 e Dom 10.00-23.00. 6€ (diário) - 10€(passe).

+ Os melhores sítios para praticar yoga em Lisboa