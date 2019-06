Feira da Luz anuncia cartaz com Jorge Palma, Herman José e Cuca Roseta

Santo António já se acabou por esta altura, mas ficar parado é que não pode fazer parte dos planos. Se ainda está a ressacar das Festas de Lisboa (que ainda não acabaram, atenção), não lhe faz mal nenhum continuar a pensar na Lisboa popular. Sintonize a antena para a agenda futura porque a Feira da Luz está de regresso a 31 de Agosto e tem confirmados nomes como Jorge Palma, Herman José, Cuca Roseta ou Ana Bacalhau.

Ainda que a festividade nomeada para os Iberian Festival Awards 2019 comece no último dia de Agosto, é ao longo de todo o mês de Setembro que o Largo da Luz se transforma num show de variedades, dos concertos às bancas de loiças e farturas. Os números dão grandeza à coisa – são mais de 25 mil metros quadrados que albergam mais de uma centena de feirantes ao longo de 30 dias, coisa que se repete há mais de 500 anos. Este ano não será excepção e a programação no palco principal volta a ser o prato forte. No dia de abertura da Feira da Luz, a 31, actua Jorge Palma, veterano nestas andanças, e uma semana depois, a 6 de Setembro é a vez dos Átoa tomarem conta do palco.

A dar música ao longo do mês vai estar também João Pedro Pais (7), Sons do Minho (13), Rouxinol Faduncho (14) e Herman José faz-se acompanhar pelo Quarteto (20) para ajudar à festa. A fadista Cuca Roseta dá a sua voz em Carnide no dia 21 e o Projecto Cid faz as honras a 27 de Setembro. Para encerrar as actuações no palco principal, há Ana Bacalhau (28) e o clássico grupo Carapaus, Azeite & Alho (29) para que esta não deixe de ser uma festa popular como todos a conhecem.

A este arraial que dura um mês inteirinho juntam-se ainda actuações de rancho, workshops, muita loiça – é desta que aposta num cão de porcelana? – e as belas caravanas de farturas.

Largo da Luz. 31 de Agosto a 30 de Setembro. Entrada livre.

