Feira da Luz foi cancelada, mas Junta de Carnide já está a pensar em 2021

“Vamos voltar a feirar juntos em 2021” – é assim que a Junta de Freguesia de Carnide anuncia o cancelamento da Feira da Luz, que se estendia ao longo de todo o mês de Setembro, já com a promessa do regresso no próximo ano.

“O cancelamento da Feira da Luz em 2020 surge em linha com as orientações da Direcção-Geral da Saúde e do Governo e coloca em primeiro plano o bem-estar de todos os envolvidos — população, instituições e grupos locais, paróquia, comerciantes, feirantes, artistas e organização”, referem numa publicação no Facebook da página da Junta de Freguesia de Carnide.

A feira sempre foi um complemento das festividades religiosas em honra de Nossa Senhora da Luz, mas com o passar dos tempos e o evoluir dos cânticos, tornou-se numa paragem obrigatória no roteiro das festas de Verão.

Além disso, é destino obrigatório para quem quer renovar o enxoval lá de casa – das loiças aos têxteis, das panelas aos trapinhos do armário. Mas essas renovações terão de ser adiadas para 2021.

