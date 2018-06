Feira da Luz regressa em Setembro com Toy, Lena D'Água e Clã

Depois das Festas de Lisboa e um coreto concorrido, Carnide não pára e recebe a famosa Feira da Luz, no jardim com o mesmo nome. Prepare-se que isto vai ser um mês em festa, de 1 a 30 de Setembro.

A feira sempre foi um complemento das festividades religiosas em honra de Nossa Senhora da Luz, mas com o passar dos tempos e o evoluir dos cânticos, tornou-se numa paragem obrigatória no roteiro das festas de Verão. Além disso, é paragem obrigatória de quem quer renovar o enxoval lá de casa – das loiças aos têxteis, das panelas aos trapinhos do armário.

E sendo que é um mês inteiro e não há festa sem música, a Feira da Luz tem sempre um cartaz para todos os gostos.

Lena D’Água é uma das artistas convidadas e actua no dia 8 de Setembro (21.30) e, num registo mais popular, os Carapaus, Azeite & Alho sobem ao palco no dia 15 (21.30). Dia 21 é a vez de Toy (21.30) dar espectáculo – depois de já ter picado o ponto em quase todos os arraiais dos Santos Populares – e, no dia a seguir, cede o lugar a Carolina Deslandes (21.30). Para fechar as actuações conte com Aurea dia 29 e os Clã no dia 30.

A este arsenal popular junta-se ainda o rancho, workshops e uma peça fundamental do puzzle para encerrar em grande as festividades: a bela da caravana da fartura.

Jardim da Luz. 1 a 30 de Setembro. Entrada livre.

