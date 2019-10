Feira das Mercês regressa a Sintra com iguarias, concertos e carrosséis

A tradicional Feira das Mercês regressa a Sintra já na próxima semana. A festa faz-se de iguarias, uma mostra etnográfica, concertos, animação de rua e muitas atracções para os miúdos, desde jogos tradicionais a carrosséis.

É uma das feiras mais antigas da região de Lisboa. Com mais de duas centenas de anos, regressa à freguesia de Mercês, no concelho de Sintra, a 18 de Outubro, prologando-se até ao dia 27. Prepare-se para celebrar o Outono com castanhas, pêras pardas e água pé. Não vão faltar concertos de música popular, animação de rua, muitas tascas para explorar e diversões para entreter os mais pequenos.

“A gastronomia esteve desde sempre associada a esta feira, onde era provada a primeira água-pé do ano, comia-se a pêra parda cozinhada após uma refeição de Carne às Mercês ou de Leitão de Negrais, iguarias que também nesta edição se poderão provar”, pode ler-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra. “A feira contará com animação protagonizada por personagens típicos da região saloia e assíduos nesta feira. Eles bailam, jogam às cartas e ao dominó numa e noutra tasca, não perdendo a oportunidade que surja para namoriscar uma moçoila no Muro do Derrete.” Era, aliás, neste imóvel, classificado como de interesse municipal desde 2007, que os solteiros se encontravam com vista a arranjar futuros casamentos.

Nas noites de sextas e sábados, conte com concertos, sempre às 22.00, de artistas da música popular, nomeadamente Canta Brasil (dia 18), Clemente (dia 19), Micaela (dia 25) e Maxi (dia 26). Como já é tradição desta festa, não vão faltar ranchos, este ano numa organizada Mostra Etnográfica da Feira das Mercês, a 20 de Outubro, entre as 15.00 e as 19.00, com a participação de oito grupos folclóricos do concelho, que vão dançar mas também apresentar os diferentes aspectos que caracterizam a etnografia saloia.

Para os mais novos, não vão faltar carrosséis, jogos tradicionais e peças de teatro. Para mais informações, poderá seguir o evento de Facebook criado pela Câmara Municipal de Sintra.

Mercês, junto à estação de caminho-de-ferro da CP. Sex-Sáb (18 e 25) 17.00-24.00, Sex-Sáb (19 e 26) 10.00-23.00 e Sáb (20 e 27) 10.00-23.00. Entrada livre.

