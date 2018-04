Feira de banda desenhada em Alcântara regressa sábado com novidades

Já é certinho que nos primeiros sábados de cada mês a Gateway City Comics organiza o Flea Market Alcântara, mas este sábado, dia 5, é especial. A loja de comics junta três eventos num só – é a Alcântara Block Party.

Perfeito para os aficionados de banda desenhada, o mercado deste sábado reúne o habitual Flea Market, o Free Comic Book Day e o Artist’s Halley, que junta ilustradores e desenhadores que vão poder expor os seus trabalhos e vender pranchas e desenhos – sempre tudo dentro da temática dos comics.

“Queremos colocar Alcântara no mapa dos comics e que seja um corredor privilegiado, local de passagem para os fãs deste universo”, diz em comunicado Susana Serra, uma das criadoras e mentoras da loja. A iniciativa está directamente relacionada com a vinda da Comic Con para o Passeio Marítimo de Algés, que acontece pela primeira vez fora do Porto.

O Alcântara Block Party conta já com a confirmação de mais de 25 ilustradores, entre eles Catarina João, Midreky, Daniela Viçoso e Jantar Romântico, Ricardo Venâncio, Pikii Dylluan, Inês Barros, Ana Varela, Andreia Coutinho, Miguel Jorge, André Pereira e Bruna Rosário.

E como nem tudo são vendas, está marcado para as 15.00 um debate com Rita do Mar, autora de fanzines, e os ilustradores Zé de Burnay e Joana Lafuente, com moderação de Pedro Potier, que vai explorar o percurso e as diferenças dos intervenientes e os desafios profissionais de cada um.

Tudo a partir das 10.00 e de entrada livre.

