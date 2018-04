A 3ª edição do Mercado Italia está aí à porta

Gostava de ir a Itália, mas nem a carteira nem o trabalho o permitem? Fique-se por este mercado, que promete o melhor do mundo italiano sem sair de Lisboa. A 3ª edição do Mercato Italia invade a Praça da Figueira entre os dias 18 e 20 de Maio. A entrada é livre.

A organização é da Camera di Commercio Italiana per il Portogallo e tem como objectivo promover a cultura italiana junto dos lisboetas e convidá-los a viajar à descoberta dos sabores deste país. Além da gastronomia, com tudo o que é produto tipicamente italiano, pode ficar a conhecer melhor a música do país. O evento foi pensado para toda a família, por isso, não hesite em levar os miúdos: para eles há workshops de pizza e de massa fresca.

Vai ainda poder eleger o melhor gelato italiano, num concurso composto por dois prémios: o Prémio do Público, em que as gelatarias inscritas aqui são sujeitas a uma votação online entre 5 e 13 de Maio; e o Prémio do Júri, uma prova cega, que consiste na degustação de dois sabores – e que se realiza no dia 19 de Maio.

