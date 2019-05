Feira do Livro celebra Harry Potter com jogo de Quidditch (mas sem objectos voadores)

Há duas décadas, a saga Harry Potter começou a enfeitiçar os fãs em língua portuguesa. A Presença celebra os 20 anos da edição portuguesa de Harry Potter e a Pedra Filosofal nos dias 1 e 9 de Junho com actividades na Feira do Livro: um jogo de Quidditch, um teste com o Chapéu Seleccionador ou uma acção de desgnomização do jardim.

É nestas alturas que é válido soltar o potterhead que há dentro de si, sem vergonha. A Editoral Presença começou o ano com o lançamento de uma edição especial da obra de J.K. Rowling com quatro sobre-capas alusivas a cada uma das equipas: Gryffindor (vermelho), Hufflepuff (amarelo), Ravenclaw (azul) e Slytherin (verde). As celebrações continuam e, desta vez, têm a ajuda do Instituto de Magia Português (sim, leu bem) durante dois dias de Feira do Livro.

No dia 1 de Junho, os membros do IMP vão estar na zona da Fnac com monstros fantásticos, mandrágoras e o famoso Chapéu Seleccionador para quem quiser tirar uma fotografia para a posteridade – isto entre as 14.00 e as 17.00. A partir dessa hora e até às 20.00, o palco das festas passa para a zona da Editorial Presença onde a magia acontece (vá, quase literalmente) com jogos já conhecidos dos fãs da saga. É o caso do Quidditch, jogo em que todo o esforço é pouco para apanhar a Snitch, ainda que nesta versão que poderá jogar aqui não haja vassouras voadoras nem uma bolinha dourada mágica. Vai ter de ser surpreendido quando se inscrever para jogar.

Pode ainda participar noutras actividades do imaginário da saga como alimentar o Bowtruckle, transplantar Mandrágoras, capturar o Occami, procurar o Pigmy Puff ou desgnomizar o jardim. Quem participar nestes jogos têm direito a um Certificado de Feiticeiro, onde podem coleccionar carimbos por terem frequentado as “aulas” nesta Hogwarts improvisada.

No dia 9, entre as 15.30 e as 19.30, o Instituto de Magia vai estar no espaço da Presença com as mesmas actividades do dia 1, com o acréscimo de uma tertúlia alusiva ao 20.º aniversário do primeiro volume da edição portuguesa, que terá precisamente como tema Harry Potter e a Pedra Filosofal. A conversa acontece a partir das 17.30.

