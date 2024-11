Feira do Livro de Lisboa já tem datas para 2025

É a 95.ª edição do encontro que mais livreiros, editoras e livrarias congrega em Lisboa e as datas estão confirmadas. De 4 a 22 de Junho, a Feira do Livro de Lisboa regressa ao Parque Eduardo VII, conforme avançou a agência Lusa.

O período de inscrições de expositores começa no início do ano, mas, a avaliar pela edição de 2024, este será novamente um evento a apontar para as centenas. Entre 29 de Maio e 16 de Junho deste ano, 960 marcas editoriais foram representadas por 140 participantes, distribuídos por 350 pavilhões, de acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o evento. Já no quadro dos visitantes, o número terá superado o milhão.

