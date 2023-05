Feira do Livro de Lisboa prolonga-se até 13 de Junho

A organização da Feira do Livro anunciou esta terça-feira, 30 de Maio, que o certame vai manter as portas abertas ao público por mais dois dias.

O último dia da Feira do Livro de Lisboa estava marcado para 11 de Junho. Depois dos constrangimentos causados pelos festejos do título de campeão nacional de futebol pelos adeptos do Benfica, que ocuparam a praça do Marquês de Pombal no sábado, dia 27, a organização anuncia agora o prolongamento do certame, que vai estar de portas abertas por mais dois dias.

“Após auscultação de todos os envolvidos, entre participantes, editores, livreiros e restantes parceiros, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias”, refere a organização em comunicado, lembrando que o “desafio” partiu do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, ainda na cerimónia de inauguração.

Com o prolongamento do evento, a programação cultural vai prolongar-se igualmente por estes dias, com vários dos eventos anulados a serem remarcados.

Parque Eduardo VII. Até 13 Jun, Seg-Qui 12.30-22.00, Sex e feriados 12.30-23.00, Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00. Entrada livre

