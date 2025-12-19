A 96.ª edição da Feira do Livro de Lisboa acontece de 27 de Maio a 14 de Junho no Parque Eduardo VII.

Em 2026, a Feira do Livro de Lisboa realiza-se entre 27 de Maio e 14 de Junho. As datas foram anunciadas esta sexta-feira, 19 de Dezembro, num comunicado da APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livereiros.

Este ano, o Parque Eduardo VII acolheu 960 marcas editoriais, representadas por 133 participantes, distribuídos por 350 pavilhões, e realizaram-se cerca de 3400 eventos. Além disso, estima-se que tenham por lá passado entre 800 mil a um milhão de visitantes.

Segundo a organização, as inscrições para participação de expositores vão decorrer em Janeiro.

