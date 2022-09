Feira do Livro do Museu Bordalo Pinheiro dura dois dias e é de entrada livre

Feira do Livro no Museu Bordalo Pinheiro

A Feira do Livro do Museu Bordalo Pinheiro está marcada para este sábado, 24 de Setembro, e domingo, 25, entre as 11.00 e as 18.00, e o programa inclui desde apresentações até visitas guiadas e oficinas para todas as idades. A entrada é livre e a programação, dinamizada por várias livrarias lisboetas, dará especial destaque ao humor, à ilustração e à banda desenhada.

A feira arranca no sábado, 24, pelas 11.00, com uma sessão de caricaturas com o cartoonista e caricaturista Pedro Ribeiro Ferreira. A partir da mesma hora, quem tiver feito inscrição prévia através de e-mail (bilheteira@museubordalopinheiro.pt), poderá descobrir a exposição “Bordalo em Trânsito”. Segue-se a apresentação de Crónicas do Tempo e do Espaço – Uluru, de Marco Fraga Silva (Sáb 15.00); uma oficina de colagens, destinada a famílias com crianças (Sáb 15.30); e a apresentação de CoBrA – Operação Goa, de Marco Calhorda e Daniel Maia (Sáb 16.00).

No dia seguinte, 25, a feira volta a arrancar pelas 11.00, com a exposição “Bordalo em Trânsito”. Já depois de almoço, há uma oficina de serigrafia com o estúdio Carapau Amarelo (Dom 15.00-18.00); outra oficina de colagens (Dom 15.30); e três apresentações: do livro Fronteira Líquida – Até já fui a Cacilhas, de Maria José Oliveira (Dom 15.00); da colecção de cartões Histórias Trágico-Marítimas em pop-up, de André Pimenta (Dom 16.15); e da banda desenhada O Perigoso Pacifista, de Paulo Vaz de Carvalho e João Mascarenhas (Dom 17.00).

Entre as livrarias convidadas, está já confirmada a presença da Baobá, da Cult. e da Legendary Books. Esta última também estará a servir comes e bebes. Já as publicações editadas pelo Museu Bordalo Pinheiro, vão estar à venda com descontos superiores a 50%.

Museu Bordalo Pinheiro. 24-25 Set, Sáb-Dom 11.00-18.00. Entrada livre.

