Feira do Livro ensina a reciclar com jogo de tabuleiro gigante

A Sociedade Ponto Verde lançou a iniciativa Recicla Mania (e um jogo de tabuleiro gigante) no início de Julho, com uma digressão por praias de norte a sul do país. Agora, troca a areia pela calçada portuguesa e aproveita a Feira do Livro para continuar a testar os conhecimentos de pequenos e grandes sobre a separação de resíduos e outras boas práticas de reciclagem e sustentabilidade.

É preciso lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto? Parti um espelho em casa. Onde coloco os vidros? Se reciclarmos sempre o papel que utilizamos, qual a matéria-prima que estamos a poupar? Estas são apenas algumas das perguntas que fazem parte do jogo de tabuleiro gigante, que alia a componente lúdica à pedagógica.

“O desígnio da Sociedade Ponto Verde é fazer com que mais portugueses adiram à prática da reciclagem. Para isso é preciso continuarmos a educar, sensibilizar e esclarecer a população para que haja uma maior e melhor participação”, explica a CEO desta organização, Ana Trigo Morais.

O Recicla Mania vai estar no centro do Parque Eduardo Parque VII esta quinta-feira, 25, das 18.00 às 21.00, e nos dias 27 e 28 de Agosto, assim como nos dias 3, 4, 10 e 11 de Setembro, sempre entre as 16.00 e as 20.00. Para jogar, basta aparecer.

Além da dinamização desta actividade, a Sociedade Ponto Verde volta a equipar a Feira do Livro de Lisboa com várias estruturas de recolha selectiva. Estes equipamentos foram essenciais na edição de 2021, tendo contribuído para a recolha de mais de 29 toneladas de papel e embalagens.

Equipamentos eléctricos valem “pilhas de livros”

A ERP Portugal é a primeira plataforma europeia dedicada à gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), bem como de pilhas e acumuladores (RP&A). E também vai marcar presença na feira com uma acção de sensibilização ambiental. A Pilhas de Livros promete converter REEE e RP&A em livros novos, que serão doados à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Se quiser contribuir para a iniciativa, só tem de depositar pequenos equipamentos e electrodomésticos no Depositrão, localizado no topo Sul, junto ao Pavilhão de Doação de Livros. Já as pilhas em fim de vida devem ser entregues num dos dois Traga-Pilhas, nas áreas sul e norte, próximos aos Pavilhões da APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

