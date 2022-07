É preciso lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto? Estas e outras perguntas vão ser colocadas às crianças e jovens que participarem no Recicla Mania. O jogo de tabuleiro em versão gigante vai estar em várias praias, de norte a sul do país, durante o mês de Julho.

A ideia é que os participantes sejam peões no próprio jogo e, depois de lançarem um dado gigante, avancem por casas coloridas (verdes, azuis e amarelas) para serem desafiados a testarem o seu conhecimento sobre reciclagem, até chegarem à meta. A iniciativa é promovida pela Sociedade Ponto Verde, que quer ensinar boas práticas sobre a separação de resíduos, incluindo a colocação correcta de embalagens nos ecopontos.

Aponte as datas: 7 de Julho, na praia de Santo Amaro (Oeiras); 8 de Julho, na praia da Saúde (Costa da Caparica); 11 de Julho, na praia da Mata (Costa da Caparica); 12 de Julho, na praia da Rainha (Costa da Caparica); 13 de Julho, na praia da Cabana do Pescador (Costa da Caparica); 14 de Julho, praia da Fonte da Telha (Costa da Caparica); 15 de Julho, na praia da Nazaré (Nazaré); 18 de Julho, na praia da Foz do Arelho (Caldas da Rainha); 19 de Julho, na praia da Costa Nova (Ílhavo); 21, 22 e 25 de Julho em praias no Grande Porto (por anunciar); 26 e 28 de Julho, na praia de Monte Gordo (Vila Real de Santo António); e 27 e 29 de Julho, na praia de Quarteira – Centro Azul (Loulé).

Várias praias. Até 29 de Julho. Seg-Sex 09.00-12.00. Entrada livre

