Feira do Livro regressa ao Parque Eduardo VII a 25 de Maio

A edição do ano passado foi a última a decorrer entre Agosto e Setembro. Em 2023, a Feira do Livro retoma as datas pré-pandemia, e realiza-se entre 25 de Maio e 11 de Junho. “Contamos com a presença de todos naquele que se espera seja um excelente retorno da Feira do Livro de Lisboa ao calendário habitual”, escreve a organização no Instagram.

A história da Feira do Livro remonta a 1906, ano em que se realizou um mercado de livros na Feira de Agosto, nos terrenos onde agora se encontra a estátua do Marquês de Pombal. Este conceito de “mercado livreiro” persistiu até ao final dos anos 20 em eventos dispersos e só em Maio de 1930 se realizou a Semana do Livro, que deu origem à Feira do Livro tal como a conhecemos. A primeira edição aconteceu em Maio de 1931, no Rossio, em frente ao Teatro Nacional. Foi desde logo um grande sucesso, o que explica manter-se “viva” há tantos anos, e não ter sido sequer interrompida durante a pandemia.

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa foi a terceira e a última a decorrer entre 25 de Agosto e 11 de Setembro e foi apresentada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros como “a maior edição de sempre”, com 140 participantes – mais dez do que em 2021 –, 340 pavilhões e cerca de 772 mil pessoas. A Ucrânia foi o país convidado da feira, com a presença de um pequeno stand com livros ucranianos e programação associada.

Este ano, apesar de se retomarem as datas pré-pandemia, deverá manter-se o layout apresentado em 2022, bem como os expositores, construídos com recurso a materiais sustentáveis, num formato modular. As inscrições para os editores – e outras entidades que queiram marcar presença com uma banca – estão abertas, online, até ao próximo dia 28 de Fevereiro.

+ Estante Time Out: livros, livrarias e outras novidades para leitores

+ Lisbon by Time Out e o futuro dos transportes públicos em Lisboa