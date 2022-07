Para o ano, a Feira do Livro volta a realizar-se em Maio

A 92.ª edição da Feira do Livro vai ser a última a acontecer fora do calendário habitual e a primeira com novos pavilhões e praças, mais funcionais e sustentáveis.

A Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se, pela terceira e última vez, entre 25 de Agosto e 11 de Setembro. Para o ano, o evento volta ao calendário habitual, entre Maio e Junho. “Ao contrário das últimas duas edições, a escolha das datas [para este ano] deveu-se aos desafios que a produção dos novos equipamentos trouxe, mas cujo resultado final será benéfico para todos”, disse o Presidente da APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, em conferência de imprensa, esta quarta-feira, 20 de Julho. “É um conceito totalmente novo, mais sustentável e muito mais integrado no espaço do Parque Eduardo VII, que melhora substancialmente a experiência dos livreiros e editores que vão estar presentes, mas também dos visitantes.”

Além de um novo layout, que deverá contribuir para uma melhor experiência de circulação, esta edição contará com novos expositores, construídos com recurso a materiais sustentáveis, num formato modular. “Nas feiras anteriores, movimentávamos cerca de 50 a 60 camiões para montagem e desmontagem. Agora só são precisos 20”, revela Pedro Sobral, que destaca o facto desta solução reflectir um compromisso com a sustentabilidade e o ambiente, resultando numa menor menor pegada ecológica na cidade, com níveis significativamente inferiores de poluição atmosférica, visual e sonora, bem como melhoria das condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

Mantendo a preocupação em dar continuidade a medidas implementadas nos anos anteriores, a APEL assegura também a promoção da reciclagem em conjunto com a Sociedade Ponto Verde, o cuidado na reutilização de materiais e a redução do consumo eléctrico, além de uma nova parceria com a EMEL, para que a GIRA (o sistema público de bicicletas partilhadas) seja o transporte oficial da Feira do Livro.

Feira do Livro de Lisboa Novo pavilhão aberto

Um espaço de cultura e lazer

Confirmados um total de 140 participantes, distribuídos por 340 pavilhões, retoma-se também a dimensão e o conceito pré-pandemia no que à programação cultural diz respeito, com mais actividades para todas as idades e um convidado de honra especial: a Ucrânia marcará presença com stand próprio, que a APEL cedeu à embaixada. “Voltaremos a ter mais de mil eventos, com muitos autores nacionais e internacionais”, garantiu Pedro Sobral. “Quanto à Ucrânia, o convite foi endereçado à embaixada, com a qual estamos agora a trabalhar, em conjunto com a Federação de Editores Ucranianos, para ver como podemos potenciar a literatura e os autores ucranianos. Esse é o objectivo, veremos depois o resultado final, mas ainda estamos a afinar.”

Desde lançamentos de livros e sessões de autógrafos até debates e mesas redondas, a agenda deverá estar recheada, incluindo com o regresso dos showcookings, que não se realizaram nas últimas duas edições por questões sanitárias. Está também prevista programação com curadoria da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Santa Casa da Misericórdia, bem como das Bibliotecas Municipais de Lisboa, que continuarão presentes, com especial incidência na promoção de iniciativas destinadas ao público infantil, às famílias e às escolas. Quanto à Hora H, que se mantém, deverá respeitar a nova lei do preço fixo, que alarga para 24 meses o prazo de protecção das novas edições.

Como é habitual, o recinto contará ainda com múltiplas zonas de descanso e lazer, esplanadas, instalações sanitárias, oferta de restauração, o RefresCão, uma estação de água fresca para animais de companhia, e o já famoso Passadiço, que oferece a todos os visitantes uma vista única sobre a feira e sobre a cidade e permite uma ligação natural entre as duas alamedas, facilitando e distribuindo os fluxos de pessoas em todo o recinto.

Parque Eduardo VII. De 25 de Agosto a 11 de Setembro. Seg-Qui 12.30-22.00, Sex 12.30-00.00, Sáb 11.00-00.00 e Dom 11.00-22.00. Entrada livre.

