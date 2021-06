Feira do Mocho invade Jardim de Santos para sábado criativo

A Feira do Mocho está de volta à cidade, com uma edição de Verão no Jardim de Santos, que conta com o apoio da Junta de Freguesia da Estrela. Entre as 09.30 e as 19.00, vai poder conhecer mais de 30 marcas e artistas. Aproveite e celebre os Santos Populares com um passeio e um almoço numa das esplanadas do Largo.

Almad’Brigadeiro, JUCZ, Rodilha, Handsmadelove, Origa.me, Free Stone Spirit e Susana Godinho Jewelry são algumas das marcas que vão estar presentes. Entre os vários artigos que poderá encontrar, incluem-se plantas, macramé, joalharia, moda para criança e adulto, cerâmica, ilustração, flores naturais, trabalhos em madeira e em crochet.

Se estiver com vontade de esplanadar, a organização da feira recomenda reservar mesa na Pizzaria Casa Santi, no restaurante Marco, no restaurante mexicano El Cabron ou no restaurante C.O.W. O quiosque e a esplanada do Largo também vão estar a funcionar. E, atenção, vale a pena relembrar que o estacionamento é gratuito aos sábados.

Jardim de Santos. Sáb 09.30-19.00. Circulação livre.

+ As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana