Feira do Mocho lança mercado online dedicado ao Dia do Pai

Está sem ideias de presentes para o Dia do Pai? A Feira do Mocho dá uma mãozinha até 19 de Março, com mais uma edição online.

As feiras e os mercados continuam a ter de ficar com as bancas em casa, mas não há razão para não explorar as alternativas online, como a Feira do Mocho. Esta plataforma de promoção de artesãos e artistas, que continua a apostar em edições temáticas, preparou três semanas de mercado online, com algumas das ideias mais criativas para poder encomendar e fazer chegar ao melhor pai do mundo até 19 de Março.

Para celebrar os “melhores pais do mundo”, os de cada um, a Feira do Mocho decidiu reunir os seus artesãos habituais e mais uma série de novas entradas para uma feira digital dedicada à efeméride. No separador “Dia do Pai”, encontra uma montra digital recheada de ideias originais e artesanais, como um conjunto da Amaciar-te, com sabão natural e produtos para o cabelo e para a barba; uma carteira da Sango, que produz peças em pele de curtimenta vegetal; ou uma t-shirt da 411-made for you, com ilustrações de João Cortez.

Se for um “maker”, não se esqueça de se inscrever para fazer parte desta edição especial da Feira do Mocho. É muito simples: basta enviar um e-mail (info.feiradomocho@gmail.com), com descrição do seu projecto e três fotografias de produto, bem como ligações para o site e respectivas redes sociais da marca.

