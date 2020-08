Feira do Mocho regressa a Almada para mercado ao ar livre com marcas portuguesas

O Verão ainda não acabou e enquanto a estação durar e houver colecções para isso, a Feira do Mocho voltará. A próxima edição acontece a 5 de Setembro em Almada, no Largo 5 de Outubro.

A iniciativa quer retomar a confiança do público nos eventos e, ao mesmo tempo, apoiar o comércio local. Entre as 10.00 e as 18.00, as bancas estendem-se no jardim do Largo para mais uma edição do mercado de entrada livre, numa edição co-organizada pela Câmara Municipal de Almada.

A parte dedicada ao comércio contará com a presença de marcas como Aatma, Adlaid Artes Manuais, Alice Aranha, Bianca Rouge Black, Cachico Porcelanas, Canela Cheia, Dromedário, Felting 4U, Gemma Art Jewelery, Mwani, Nanddolls Handmade, Kahut, Origa.me, Pedra d´Água Macramé, Suricatta, Vinco jewellery ou a Willlow Soapery.

Haverá também algumas bancas de street food para petiscar com comida do Hot Dog Lisbon, Dona Goretti, Os doces do João e Regional Doce.

E como ditam as normas dos dias que correm, será obrigatório o uso de máscara social e a higienização das mãos em cada uma das bancas.

Largo 5 de Outubro (Almada). 5 de Setembro 10.00-18.00. Entrada livre.

