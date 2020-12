Feira do Mocho regressa em formato online e estende-se até ao Natal

A Feira do Mocho Online arranca já esta terça-feira, 1 de Dezembro, com marcas de artesãos e artistas portugueses.

Numa altura em que as feiras deixaram de se poder realizar, a Feira do Mocho decidiu construir um ninho online, para acolher marcas de artesãos e artistas portugueses e promover a compra dos seus trabalhos criativos. Com a montra já montada, o convite é simples: a partir desta terça-feira, 1 de Dezembro, e até ao dia de Natal, compre nacional.

Entre as propostas do Nicho do Mocho, encontram-se chás, infusões e especiarias da Ervan’area, individuais com talheres de bambu e porta-sandes de pano da Maria Saloia, bolsas de pele da Sango, amigurumis da Kitsunyume, t-shirts da Design Bon Bon e até as criações de Juliana Soares, que tanto podem servir de brinquedo como de objecto decorativo.

Se não souber o que escolher, aproveite primeiro para explorar as diferentes categorias. São 15 no total e vão dos acessórios aos produtos naturais. Se, por outro lado, é artista ou artesão e quer fazer parte desta edição online da Feira do Mocho, basta enviar um e-mail (info.feiradomocho@gmail.com) com descrição e três fotografias para aprovação.

