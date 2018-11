Feira do Vinil regressa ao Mercado de Santa Clara com singles e discos vintage

Durante três dias, de 16 a 18 de Novembro, o Mercado de Santa Clara recebe a Feira do Vinil de Lisboa com bancas cheias de discos revivalistas e prontos a serem levados para casa para juntar à colecção que tem ao lado do gira-discos.

Os amantes do vinil têm uma atenção especial na agenda cultural deste fim-de-semana com mais uma edição desta feira, que se estreou em Abril e que acontece dentro dos mesmos moldes da primeira, com venda de LPs, singles e raridades difíceis de encontrar até nas lojas vintage de discos.

E se é um aficcionado por cápsulas fonocaptoras e agulhas e todos os elementos que compõem um gira discos fique a saber que haverá também venda de peças – caso tenha o aparelho lá de casa em baixa forma – e de leitores de vinil, para que não lhe falte nada.

Se preferir estar do outro lado da banca, pode enviar um email (mundodopvc@gmail.com) e reservar um expositor para vender o que tiver lá em casa. A Feira da Ladra está perto, mas não faz frente à do Vinil.

Campo de Santa Clara. Dia 16 16.00-22.00, dia 17 09.00-9.00 e dia 18 10.00-18.00. Entrada livre.

