Feira Gráfica de Lisboa está de volta à cidade com mercado ao ar livre

O mercado de edições vai realizar-se no jardim do Palácio Pimenta, com novos curadores e um maior número de artistas, editoras e colectivos.

A Feira Gráfica de Lisboa vai voltar ao seu formato original. Em vez de repetir o modelo de exposição do último ano, a organização retoma o mercado de edições, que se realizará ao ar livre, no jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, já no próximo mês de Julho. Entre os dias 10 e 11, das 11.00 às 19.00, vai ser possível visitar cerca de uma centena de bancas de artistas, editoras e colectivos.

Com organização da Câmara Municipal de Lisboa e apoio da EGEAC, os curadores Emanuel Cameira (Barco Bêbado), Filipa Valladares (STET – livros & fotografias), Gonçalo Duarte e Cecil Silveira (Gato da Bota e ex-Sapata Press) procuraram juntar, por um lado, várias iniciativas micro-editoriais, ligadas ao livro de fotografia, ilustração e literatura. E, por outro, universos criativos constituídos por revistas e jornais culturais ou publicações de autor como fanzines e cartazes.

Este ano, a selecção dos participantes contemplou também um Open Call, na esperança de se criar um evento cada vez mais inclusivo e agregador da diversidade de temáticas, de modos de produção/impressão e de géneros editoriais, mas também sensível à escuta, à diferença e à partilha de diferentes backgrounds e visões sobre o mundo.

Aicy Ray, Barricada de Livros, Bazofo, Contemporânea, Douda Correria, Edições Outro Modo, Editora Contracapa, El Lanham, Exclamação, Ghost, Giro – Art on Wheels, It’s a Book, Oficina Arara, Oficina Atalaia, Oficina do Cego, Pierre von Kleist, Plataforma Cafuka, Revista Prego, Sismógrafo, Triciclo e Yuna Turva são alguns dos participantes desta 4.ª edição.

Para além da venda de publicações, a feira de entrada livre contará com um programa de lançamentos online. Paralelamente, vão realizar-se duas oficinas para o público infanto-juvenil, a partir dos sete anos, nomeadamente a “Oficina dos Disparates”, por Joana Estrela, e “Chapéls”, por Mariana Malhão. Os eventos são gratuitos mas requerem inscrição. Toda a informação sobre os lançamentos e inscrições nas oficinas estará disponível no site e na página de Facebook da Feira Gráfica de Lisboa.

Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre.

