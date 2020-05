Feira Internacional de Artesanato, que acontecia em Junho, foi adiada

A Feira Internacional de Artesanato (FIA), que estaria de regresso à FIL no final do mês de Junho, foi adiada, seguindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

Prevista realizar-se entre 27 de Junho e 5 de Julho, a Fundação AIP, entidade organizadora da Feira Internacional de Artesanato, anunciou em comunicado esta terça-feira, 26 de Maio, que “após auscultar diferentes parceiros e entidades públicas e privadas do sector concluiu que, face ao cenário da pandemia, não estão reunidas as condições para poder assegurar a realização da FIA 2020 nas datas anunciada”.

A nova data daquele que é um autêntico encontro de culturas e promoção do artesanato nacional e internacional será anunciada oportunamente. Seriam mais de 40 países representados e os visitantes teriam disponíveis mais de 600 expositores, sendo que mais de duas centenas seriam estrangeiros.

A organização refere que o adiamento dará mais tempo para organizar e assegurar melhores condições para o “restabelecimento das dinâmicas geradas pela maior feira multicultural da Península Ibérica”. A FIA tornou-se, nos últimos anos, uma plataforma de excelência de promoção da identidade nacional e internacional nas vertentes económica, cultural e turística.

