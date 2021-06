Feira Internacional do Artesanato adiada para Setembro

A FIA Lisboa – Feira Internacional de Artesanato deveria ter início no final deste mês, a 26 de Junho. Mas a Fundação AIP, responsável pela organização do evento na FIL, já veio anunciar o seu adiamento para Setembro. A decisão foi tomada “após auscultar o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional” e tendo em conta a “evolução da situação pandémica da Covid-19, sobretudo na região da Grande Lisboa”.

A edição deste ano, daquele que é um autêntico encontro de culturas e promoção do artesanato nacional e internacional, está agora prevista realizar-se entre 4 e 12 de Setembro. No ano passado, a FIA também foi adiada por esta altura.

“Com esta nova data ficam salvaguardadas as melhores condições para o restabelecimento de todas as dinâmicas geradas pela FIA Lisboa, enquanto evento representativo da multiculturalidade, o maior da Península Ibérica, e enquanto promotor do sector do artesanato e gastronomia junto do grande público”, lê-se ainda em comunicado. “Estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento.”

