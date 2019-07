Feira Quinhentista de Sintra regressa com animação de rua e um mercado de época

A Feira Quinhentista está de regresso a Sintra, com a recriação de um mercado de época. Durante quatro dias, a vila será tomada por artesãos, mercadores e produtores, tascas e tabernas. A entrada é livre.

A Feira Quinhentista decorre de 18 a 21 de Julho, na Praça D. Fernando II, em São Pedro de Sintra. Além de animação de rua, com saltimbancos e bobos, música e danças, o programa inclui visitas guiadas e muitas outras actividades para toda a família.

Nos primeiros dois dias, 18 e 19 de Julho, a abertura de portas está marcada para as 17.00. Nos dias 20 e 21 de Julho, poderá visitar a feira quinhentista mais cedo, por volta das 13.00, hora perfeita para começar a sua primeira ronda pelas tascas e tabernas.

Se estiver atento, encontrará Duarte D’Armas, responsável pelo desenho de todas as fortalezas e castelos do reino, que fará visitas guiadas a Sintra, a partir dos seus “três debuxos das vistas de Cintra”, como se pode ler em comunicado real. Mas Duarte não será o único a contar os seus feitos ao público: o marinheiro Martim Afonso aproveitará para fazer o relato da sua viagem a bordo de uma nau da carreira das Índias.

Entre todas as propostas desta feira, destaca-se sobretudo a palestra do Dr. Sérgio Luís de Carvalho sobre “O Quarto Cavaleiro do Apocalipse: A Peste Negra em Sintra (do séc. XIV ao séc. XVI)”, marcada para 20 de Julho, às 16.00. Mas não deixe de visitar a exposição de aves e demonstrações de voo, em representação da Arte da Falcoaria, nem de descobrir outros ofícios tradicionais, como a cestaria, a azulejaria, a cerâmica, a olaria e a carpintaria.

Feira Quinhentista de Sintra. Praça D. Fernando II (São Pedro de Sintra). De 18 a 21 de Julho. Qui-Sex 17.00-00.00, Sáb 13.00-00.00 e Dom 13.00-23.00. Entrada livre.

