Mata de Benfica recebe feira medieval

A Feira Medieval de Benfica está de regresso ao Parque Silva Porto com música e danças medievais, bailarinas de dança do ventre, animais do campo e os habituais comes e bebes. Os visitantes estão convidados a vestirem-se à época para que esta recriação da Idade Média seja o mais realista possível.

Não há Verão sem feira medieval e a de Benfica decorre já esta semana, de 4 a 7 de Julho, no Parque Silva Porto. Aos visitantes, pede-se que entrem no espírito medieval, com a oportunidade de se vestirem à época e comprarem produtos inspirados nos tempos antigos. Mas as propostas não se ficam por aqui. Pode contar ainda com animação e teatro de rua, jogos tradicionais, a arte da falcoaria e até um torneio medieval a cavalo.

O evento começa esta quinta-feira, 4 de Julho, a partir das 15.00. No dia seguinte, abre à mesma hora, destacando-se o desfile medieval, às 19.00. No sábado e domingo, pode aparecer mais cedo, pelas 12.00, mesmo a tempo de apreciar os aromas da comida, que vão ser intensos e salpicados de especiarias. Se ficar com sede, por que não aproveitar para provar um hidromel?

Este ano, ao contrário do habitual, a entrada é grátis apenas para as crianças até aos 12 anos. O bilhete tem o custo de 1€, taxa solidária destinada a projectos sociais da freguesia. No preço, está incluído uma caneca de barro e o acesso ao recinto a partir das 15.00 de quinta a sexta e a partir das 12.00 de sexta a domingo. Durante a manhã, o acesso ao parque é livre.

Parque Silva Porto. Alameda Padre Álvaro Proença, Rua Doutor José Alberto de Faria (Benfica). Qui 15.00-23.00, Sex 15.00-00.00, Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-21.00.

