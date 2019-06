Há aulas de fitness gratuitas até Setembro nos jardins de Lisboa

Não é novidade que Lisboa será a Capital Europeia do Desporto em 2021, mas até lá há uma maratona de preparação. A partir deste sábado, 29, e até Setembro, exercite-se nos jardins da cidade com aulas de fitness gratuitas, resultado do projecto Lisboa Não Pára, da câmara municipal.

O aumento do investimento no desporto e dos níveis de actividade desportiva dos lisboetas são os grandes desafios até à meta final de 2021, ano em que Lisboa vai andar obcecada com os eventos desportivos. Considere o Lisboa Não Pára como uma espécie de aquecimento para estar em grande forma para o desafio. A premissa é muito simples: aos fins-de-semana, até 30 de Setembro, há aulas de fitness grátis e abertas a qualquer pessoa que queira participar – não precisa de ser um atleta.

As aulas decorrem de manhã, pela fresca, sempre num parque ou jardim da cidade. Aos sábados as aulas acontecem no Parque das Nações (10.30-12.30), Quinta das Conchas (10.30-12.30), Jardim Mário Soares (10.00-13.00), Parque Eduardo VII (10.30-12.30) e Jardim da Estrela (11.00-12.30). Já aos domingos, exercite-se no Parque Vale do Silêncio (10.30-12.30), Fonte Nova (10.30-12.30), Jardim da Parada (09.00-12.00) e Torre de Belém (10.00-12.00).

O projecto tem o apoio de profissionais do Be Gym, Ginásio Clube Português, Jazzy, Pump, Solinca e Supera, que vão estar nos locais a fazê-lo mexer.

