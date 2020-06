Feitoria de João Rodrigues reabre com novo menu de degustação

Restaurante com uma estrela Michelin reabre dia 7 de Julho com selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e um novo menu com cinco pratos, mais acessível.

O regresso dos restaurantes de fine dining em Lisboa faz-se com calma, de modo a garantir que a experiência gastronómica não se perde por detrás de uma máscara ou garrafa de álcool-gel. O Feitoria, no hotel Altis Belém, reabre no dia 7 de Julho e o chef João Rodrigues garante o mesmo rigor de alta-cozinha, naturalmente adaptada à nova realidade.

“A nossa maneira de interpretar a gastronomia tradicional portuguesa e o nosso compromisso com os pequenos produtores em Portugal estarão agora, se possível, mais presentes do que nunca na cozinha de Feitoria”, garante João Rodrigues, reforçando que todas as alterações necessárias foram feitas de “maneira a normalizar a situação”.

Além dos menus Matéria e Terra, de oito ou dez pratos (com preços entre os 95€ e os 140€ por pessoa), uma das novidades da reabertura é o novo menu Feitoria, com cinco pratos, que inclui uma selecção de bebidas do sommelier André Figuinha, no valor de 70€ por pessoa. Os três menus mantêm a ideia de viagem por Portugal no prato, apresentando diferentes regiões do país através do produto.

A segunda novidade é o programa Feitoria Dine & Sleep Experience, uma experiência gastronómica em torno do menu Matéria que inclui oito pratos (sem bebidas incluídas) e estadia de uma noite nos quartos Club, com pequeno-almoço incluído (390€ por pessoa).

Para garantir que tudo corre nos conformes, o restaurante estará em regime de soft opening uns dias antes da reabertura oficial, de forma a treinar todos os novos procedimentos com colaboradores. “Voltamos empolgados e entusiasmados, para continuar a fazer nosso trabalho e a mostrar nossa cozinha, honesta e cheia de ingredientes excepcionais que encontramos nas pesquisas que realizamos pelo nosso país e que queremos partilhar com o nosso público”.

Durante a quarentena, João Rodrigues pôs finalmente online o seu projecto Matéria, sem fins lucrativos, que pretende promover e dar a conhecer os produtores nacionais que exercem boas práticas agrícolas e de produção animal “em respeito pela natureza e meio ambiente, enquanto elementos fundamentais da cultura portuguesa”.

Altis Belem Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso (Belém). Reservas: 21 040 0208. Ter-Sáb 19.00-22.00.

+ Novas esplanadas em Lisboa

Share the story