Feitoria reabre a 3 de Junho com novo menu de base vegetal

Depois de quase oito meses encerrado, o Feitoria, restaurante do Altis Belém chefiado por João Rodrigues, vai voltar a abrir portas a 3 de Junho. Nesta reabertura tardia, contudo, há algumas novidades: passa a haver só um menu de degustação e deixa de ser possível pedir à carta.

O menu Caminho, que pode ter sete ou nove momentos, é a nova proposta do chef que comanda o restaurante com uma estrela Michelin. O novo menu “terá uma presença muito superior de base vegetal e menos de proteína animal”, detalha uma nota enviada pelo grupo hoteleiro. A sazonalidade dos produtos, à semelhança do que já era feito, “continuará a ter um papel fundamental, assim como o contacto directo com os pequenos produtores”.

Para João Rodrigues esta decisão, em que se fundem os antigos menus Matéria e Terra, é sustentada pela necessidade “de ser cada vez mais consciente que o contributo de todos é fundamental na procura de uma maior sustenbabilidade para o nosso planeta”.

André Figuinha, um dos mais reputados escanções nacionais e chefe de sala do Feitoria, elaborou uma nova harmonização vínica para ir ao encontro das particularidades do menu, reflectindo o "equilíbrio entre vinhos, kombuchas e outras bebidas". A carta de vinhos do restaurante sofreu também alterações substanciais, com uma selecção mais pessoal, reflectindo as escolhas do sommelier.

João Rodrigues lançou no final de Março de 2020 o seu Matéria, um projecto sem fins lucrativos que pretende promover e dar a conhecer os produtores nacionais que exercem boas práticas agrícolas e de produção animal “em respeito pela natureza e meio ambiente, enquanto elementos fundamentais da cultura portuguesa”. É uma ferramenta relacionada com gastronomia, que se compromete a dar a conhecer o outro lado, mapeando os produtores e contando as suas histórias.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Os restaurantes com estrela Michelin em Lisboa