Feliz Ano Novo Chinês! Museu do Oriente começa a festejar já este sábado

O Ano do Coelho só começa a 22 de Janeiro, mas durante o próximo mês o Museu do Oriente programa oficinas, aulas e visitas guiadas para todas as idades.

O Museu do Oriente entrou oficialmente em contagem decrescente para receber o Novo Ano Lunar, que, segundo o zodíaco chinês, será o Ano do Coelho. A partir deste sábado e até 5 de Fevereiro, o museu programa várias actividades destinadas aos mais pequenos, mas também a adolescentes, em torno do folclore chinês e das tradições milenares que rodeiam a passagem de ano, também conhecido como Festival da Primavera.

A agenda temática arranca já este sábado, 7 de Janeiro, em antecipação do Ano Novo chinês, celebrado dia 22 deste mês. Para as 11.00 está marcado um atelier para bebés até aos 12 meses. No domingo, pelas 10.30, a sessão é para maiores de 5 anos e em torno de recortes de papel. Nos dias 14 e 15 de Janeiro, o museu volta a abrir portas aos mais novos – sábado com um novo atelier para bebés entre 1 e 3 anos, domingo com os maiores de 5 anos a serem convidados a dialogar com peças do acervo, em particular com um leão perfumador.

No dia 20 de Janeiro conte com uma visita guiada gratuita com o tema "O Ano Novo Chinês no Museu do Oriente", uma forma de ficar a conhecer os ritos e tradições que pautam as boas-vindas do novo ano. O dia seguinte, véspera de ano novo, será bem preenchido – além de uma oficina para crianças entre os 3 e os 5 anos, está marcado um workshop de dumplings para maiores de 16, uma sessão dedicada a recortes de papel (arte chinesa conhecida por jianzhi) e uma última em torno de animais pop-up (este repete-se a 28 de Janeiro).

No dia 22 de Janeiro, o auditório do museu recebe o concerto Festival da Primavera, com a Lisbon Chamber Ensemble, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, os Solistas Bin Chao e Zeming Wu ao piano. O concerto está marcado para as 19.30 e a entrada é gratuita. O programa desse dia inclui ainda duas oficinas para crianças – "Dragões que Dançam" e "Postal Pop-up".

No dia 28 de Janeiro, a agenda continua preenchida – há uma oficina dedicada à figura do papagaio de papel e um espectáculo de música e dança para crianças a partir dos 6 anos. No dia seguinte, a proposta é embarcar numa visita orientada pelo museu. Dia 4 de Fevereiro, às 10.00, há workshop de feng shui. No dia seguinte, às 10.00 e às 11.00, há uma aula aberta de tai chi chuan. O programa de festas termina nesse mesmo dia, ainda com uma oficina para famílias dedicada a lanternas chinesas.

Avenida de Brasília, Doca de Alcântara Norte. 21 358 5200. Ter-Dom 10.00-18.00. Programa decorre de 7 de Janeiro a 5 de Fevereiro. Desde 4,50€. Programa completo no site do museu

+ MUDE reabre no último trimestre de 2023, sete anos depois de fechar para obras

+ Museu Berardo passa a MAC/CCB. Para já, nada muda além do nome