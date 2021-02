Feng shui e mindfulness: os próximos workshops no Museu do Oriente

As inscrições já estão abertas para cada um dos workshops. A ideia é que os participantes limpem as más energias de casa e se foquem no essencial.

O Museu do Oriente mantém as suas portas digitais abertas para todos os meses lhe trazer novos workshops. Os meses de Março e Abril serão dedicados à prática e técnicas do milenar feng shui e também a um curso intensivo de mindfulness.

O feng shui estuda o modo como o fluxo do Qi, ou energia vital, interage no espaço ao longo do tempo. “Para além da qualidade do Qi, o layout e as formas interiores devem ser auspiciosas e, quando tal não é o caso, existem por vezes certas estratégias que poderão ajudar a proteger-nos de energias negativas”, refere o museu em comunicado.

Para descobrir essas formas auspiciosas e o que é que poderá estar a bloquear o Qi da casa provocando um mau feng shui, haverá um workshop no dia 3 de Março – “Feng Shui – Estrutura e Forma do Interior”. Acontece entre as 10.00 e as 13.00 (30€), e vai ajudar os participantes a garantir que as divisões da vida doméstica e familiar, como o quarto, a cozinha ou a área de trabalho, estão organizadas de forma correcta.

Para quem quiser aprofundar o estudo desta filosofia, haverá um workshop dividido em várias sessões para uma introdução à história, origem e teorias básicas, com métodos de aplicação prática. “Feng Shui – O Essencial da Prática” acontece nos dias 5, 12 e 19 de Março, em três sessões entre as 15.00 e as 18.00 (45€).

O curso terá continuação a 26 de Março, 9 e 16 de Abril (15.00-18.00; 45€) com “Feng Shui – Continuação da Prática”, que durante as três sessões vai ensinar a estudar o mapa da energia da casa com base na escola Xuan Kong das estrelas voadoras para compreender como utilizar essa energia em cada direcção.

O Museu do Oriente preparou ainda um programa online intensivo de oito semanas – o “Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)”. Os participantes vão desenvolver competências que permitam gerir os comportamentos, pensamentos, emoções e sensações, através do treino da mindfulness (atenção plena). O curso decorre entre 11 de Março e 4 de Maio, às terças, entre as 18.30 e as 21.00, mais um dia de retiro de silêncio a 24 de Abril (150€).

Os workshops acontecem todos em formato online, em tempo real e através do Zoom, sendo que as inscrições para cada um podem ser feitas aqui.

+ Seis dicas de Feng Shui para a sua casa

+ Leia a edição desta semana: Viagem ao fundo da rua