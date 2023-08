Fenómeno ‘Barbie’ leva quase meio milhão de espectadores ao cinema

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, quase 500 mil pessoas viram o filme nas salas de cinema portuguesas.

O filme da Barbie, realizado por Greta Gerwig, estreou no passado dia 20 de Julho e já levou quase meio milhão de espectadores aos cinemas portugueses. Segundo dados divulgados Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), é actualmente o filme mais visto em Portugal, seguido de Missão Impossível: Ajuste de Contas – Parte Um (com 256 mil espectadores) e Indiana Jones e o Marcador do Destino (230 mil).

Curiosamente, fora do pódio fica Oppenheimer (228 mil), de Christopher Nolan, produção sobre o inventor da bomba atómica que se estreou no mesmo dia que Barbie e com o qual tem partilhado algum protagonismo nos media, por onde se vai multiplicando a aglutinação “Barbenheimer”. Teremos, no entanto, de ter em conta que o último filme do franchise Indiana Jones tem mais tempo de tela, tendo estreado a 28 de Junho, assim como Missão Impossível: Ajuste de Contas – Parte Um, que está nas salas de cinema desde 13 de Julho.

Mas Barbie tem que bater uma outra produção estreada este ano, que ainda segura o primeiro lugar da lista dos filmes mais vistos do ano. Velocidade Furiosa X, estreado a 18 de Maio, foi visto por 686530 espectadores, remetendo Barbie para o segundo lugar da lista dos filmes mais vistos do ano. Pelo menos, por agora.

De resto, Julho tem tido um saldo bastante positivo para as salas de cinema nacionais. A newsletter mensal do ICA revela que, só no mês passado, foi registada uma receita bruta superior a 10,5 milhões de euros à escala nacional, um aumento de 74,5% em relação ao mesmo período de 2022, altura em se que registou uma receita bruta de cerca de seis milhões de euros. Esta segunda-feira, a agência Lusa revelou ainda que a receita do passado mês de Julho é a maior registada em apenas um mês desde 2004, ano em passaram a ser informatizados os dados recolhidos pelo ICA.

+ Palácio Baldaya volta a transformar-se numa sala de cinema ao ar livre

+ As estreias de cinema para ver em Agosto, de ‘Pôr do Sol’ a ‘Mon Crime’