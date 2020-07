Férias de Verão do Zoo de Lisboa regressam num novo formato e com prémios

Se ainda não sabe como vão ser as férias com os miúdos, o Jardim Zoológico propõe-lhe o seguinte: deixar a vida selvagem do parque lisboeta invadir-lhe a casa e habilitar-se a ganhar bilhetes e vales de desconto para usar na loja do Zoo.

O formato até pode ser diferente do habitual, mas para compensar há prémios para os exploradores mais afincados. Entre 6 de Julho e 28 de Agosto, as segundas-feiras são sinónimo de brincadeiras dentro e fora de casa. Pensadas para crianças e jovens dos três aos 16 anos, as actividades de Verão promovidas pelo Jardim Zoológico de Lisboa prometem muita animação e várias ofertas.

Além dos desafios semanais, lançados no blogue oficial do Zoo, os miúdos vão ter oportunidade de conversar com um biólogo todas as terças-feiras, às 11.00, através da plataforma Zoom, mediante inscrição prévia.

Para receberem vídeos exclusivos e habilitarem-se a ganhar bilhetes e descontos para a loja do parque, basta participarem e enviarem os trabalhos propostos por e-mail (pedagogico@zoo.pt). A cada semana, serão sorteados dez bilhetes para o Jardim Zoológico e dez vales de 10% de desconto para a loja do Zoo.

+ Vamos planear as férias? Descubra 18 programas para este Verão

Share the story