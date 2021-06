Férias de Verão é no Museu do Oriente com oficinas para todas as idades

O Museu do Oriente quer ocupar os mais novos durante as férias de Verão com um programa variado de oficinas.

As oficinas de Verão para pequenos curiosos estão de volta ao Museu do Oriente. Entre 12 de Julho e 27 de Agosto, há duas semanas de programação para crianças dos quatro aos dez anos e vários fins-de-semana a pensar nos bebés. Assegurada está sempre uma viagem até ao outro lado do mundo, para conhecer mais sobre as culturas e tradições asiáticas.

De 12 a 23 de Julho e de 16 a 27 de Agosto, as crianças entre os quatro e os seis anos são convidadas a conhecer as histórias, lendas, músicas e expressões artísticas de países como o Japão, a China e a Índia. Já os jovens dos sete aos dez vão ter oportunidade de participar numa caça ao tesouro pelas galerias do museu, aprender mais sobre a Ópera Chinesa, descobrir algumas das personagens que marcaram a História, de Oriente a Ocidente, e até aventurar-se nas artes tradicionais asiáticas.

Para bebés e crianças mais pequenas, o Serviço Educativo do Museu do Oriente também organiza oficinas todos os fins-de-semana (4,50€-6€), das 11.00 às 11.30 (3 de Julho) e das 11.00 às 12.30 (4 de Julho), das 11.30 às 12.00 (10 e 11 de Julho) e das 11.30 às 12.30 (17 de Julho).

Museu do Oriente. 12-16 de Julho, 19-23 de Julho, 16-20 de Agosto e 23-27 de Agosto. Oficinas 4-6 anos: Seg-Sex 10.00-12.30. Oficinas 7-10 anos: Seg-Sex 14.30-17.30. 10€. Oficinas educativas: Sáb 03/07 11.00-11.30 (bebés até 12 meses), 04/07 11.00-12.30 (M/5), 10/07 11.30-12.00 (bebés 12-36 meses), 11/07 11.30-12.00 (M/5), 17/07 11.30-12.30 (3-5 anos). 4,50€-6€.

+ Vamos planear as férias? Cinco programas infantis para este Verão

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana