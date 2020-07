Férias no Algarve com comida de chef ao domicílio? Agora é possível

The Crest, em Loulé, Vale da Ribeira Residences, na Mexilhoeira Grande, e Laguna Resort, em Quarteira, são as três unidades da marca de gestão hoteleira que este Verão passam a oferecer novos serviços de chef ao domicílio. O objectivo é incentivar os portugueses a substituir os meses de confinamento por férias seguras – e onde não têm de se preocupar com nada, para além das medidas de distanciamento e etiqueta respiratória recomendadas, claro está.

“Chegado o tão ansiado período de férias de Verão, a preferência por alojamento que permita aos portugueses manterem o distanciamento social é agora mais visível. Mas isso não tem de significar ficar-se refém de preocupações, como a preparação das refeições durante os dias de descanso”, lê-se em comunicado sobre a novidade lançada pela Discovery Hotel Management, em parceria com a Supper Stars, uma comunidade de chefs de norte a sul de Portugal.

Entre as modalidades à disposição dos hóspedes, destaca-se o “Chef em casa”, um serviço à medida para almoço ou jantar, para um mínimo de seis pessoas a partir de 35€ cada, e o “Chef para férias”, um serviço para vários dias, com um preço diário a definir em função do número de refeições servidas e do número total de pessoas, com os ingredientes pagos à parte em função dos menus acordados.

Disponível para um mínimo de quatro pessoas, a partir de 15€ cada, há ainda a “Entrega ao domicílio” de menus pensados de acordo com a preferência dos clientes, que é ideal para um plano semanal de refeições, que se podem conservar no frio até três dias. Para mais informações, basta consultar a informação disponível no site de cada um dos hotéis.

