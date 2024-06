Fernando Duarte é o novo director artístico da CNB

A Companhia Nacional de Bailado encontrou uma nova direcção artística. A partir de 2 de Setembro, Fernando Duarte inicia funções como director artístico da CNB.

Dos cinco candidatos seleccionados, o júri do concurso, presidido por Conceição Amaral e composto por Rui Morais, Mark Deputter, Olga Roriz e Ted Brandsen, distingue a relevância do percurso pessoal e artístico do investigador Fernando Duarte, que foi bailarino e mestre de bailado na CNB e também director e curador artístico de outros projectos, bem como o seu conhecimento do sector das artes performativas e a sua capacidade de comunicação e expressão.

Ao colocar a missão da CNB no centro da sua acção, Fernando Duarte posiciona o seu trabalho no panorama artístico mundial e apresenta um modelo de gestão artística que revela valores como "a excelência técnica e artística do corpo artístico e de criadores, a participação comunitária, a coesão social e cultural, a formação contínua, o pensamento, a acessibilidade, a sustentabilidade (financeira e ambiental), a diversidade e o desenvolvimento e bem-estar colectivo", pode ler-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

O novo director artístico tem ainda como prioridade as parcerias estratégicas, através de colaborações com organizações ao nível da criação artística, do pensamento e tecnologia.

A reabertura do Teatro Camões, casa da Companhia Nacional de Bailado, está prevista para Outubro deste ano.

